Мемориал «Вечный огонь Славы» отремонтируют в Иркутске до конца декабря 2024

Проект уже согласовали, а все необходимые материалы заказали. Так во время реставрации заменят основание тротуарной плитки, уберут сломанные элементы и устранят сколы на гранитных блоках. А как только начнутся морозы — рабочие поставят навесы и будут работать внутри. Помимо этого на территории Вечного огня отремонтируют линии электроснабжения и освещения.