Мемориал «Вечный огонь Славы» отремонтируют в Иркутске до конца декабря 2024

В Иркутске начали ремонтировать мемориальный комплекс «Вечный огонь Славы». Сейчас рабочие уже приступили к обработке блоков и зачистке швов. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.
— В рамках мероприятий по подготовке к 80-летию Великой Победы приняли решение привести в порядок мемориал. А именно обновить плитку и отреставрировать гранитное ограждение. Окончание работ запланировано до конца декабря этого года, — рассказал заместитель директора по общим вопросам МКУ «Городская среда» Максим Черепов.
Специалисты уже приступили к работам. Пресс-служба администрации города Иркутска.
Проект уже согласовали, а все необходимые материалы заказали. Так во время реставрации заменят основание тротуарной плитки, уберут сломанные элементы и устранят сколы на гранитных блоках. А как только начнутся морозы — рабочие поставят навесы и будут работать внутри. Помимо этого на территории Вечного огня отремонтируют линии электроснабжения и освещения.
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