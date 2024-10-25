Актер фильма «Александр Третий» рассказал об особенностях своей роли

Актер отметил, что «Александр Третий» — только начало, которое должно заинтересовать зрителя. Он сообщил, что будут и другие интересные исторические личности, которых ему повезло исполнить.
«Конкретно в этом фильме я рассказчик, но не просто рассказчик, а лицедей. У американского артиста Моргана Фримена есть тоже достойная работа в научно-популярном жанре. Знаете, мне кажется, мне повезло больше, чем ему, потому что он просто рассказчик, а я лицедей», — сказал Горевой.
Он подчеркнул, что работа над фильмом имеет не только развлекательную, но и образовательную ценность, так как картина должна просветить зрителя. Он надеется, что фильм с научной и исторической точек зрения не только понравится молодому зрителю, но и обогатит его знания.
Накануне режиссер кинокартины Сергей Айрапетов рассказал «Известиям», что главная задача, которая стояла перед участниками создания фильма, заключалась в реконструкции знаменитых историй, которые происходили с бывшим правителем. Одна из них — момент приезда иностранного политика во время рыбалки Александра III.
1 ноября в 16:55 на телеканале РЕН ТВ состоится премьера документально-игрового фильма «Александр Третий» от «НМГ Док». Картина повествует о жизни великого российского императора. Он правил всего 13 лет, но за это время сделал Россию мощной экономической и промышленной державой и заставил весь мир считаться как с силой русского оружия, так и с силой русской дипломатии.
Документальный цикл «Великие» от «НМГ Док» посвящен правителям и ученым, самым значимым изобретениям и величайшим тайнам, связанным со знаковыми фигурами разных эпох. В рамках линейки «Великие» зритель также увидит документальные фильмы о российском императоре Петре I, князе Иване Калите, выдающихся ученых Константине Циолковском, Дмитрии Менделееве и Иване Павлове, об алхимике, враче и философе Парацельсе и о путешественнике Христофоре Колумбе.