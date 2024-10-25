Актер фильма «Александр Третий» рассказал об особенностях своей роли

«Конкретно в этом фильме я рассказчик, но не просто рассказчик, а лицедей. У американского артиста Моргана Фримена есть тоже достойная работа в научно-популярном жанре. Знаете, мне кажется, мне повезло больше, чем ему, потому что он просто рассказчик, а я лицедей», — сказал Горевой.