54 многоэтажки в Ростове остались без тепла до вечера 25 октября

Около пяти десятков домов в Октябрьском районе Ростова-на-Дону временно остались без отопления из-за дефекта теплотрассы. Об этом 25 октября в своем телеграм-канале сообщил министр ЖКХ региона Сергей Сизиков.
— В связи с выявленным дефектом теплотрассы на Ленина, 93/1 временно остановлено теплоснабжение 54 домов, — проинформировал Сергей Сизиков.
Чиновник добавил, что отопление планируют вернуть до 20 часов 25 октября. Работают специалисты «Ростовских тепловых сетей» (ООО «РТС»).
Добавим, температура воздуха в Ростове-на-Дону сейчас составляет +11−12 градусов.