Олбани
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

54 многоэтажки в Ростове остались без тепла до вечера 25 октября

В Октябрьском районе Ростова отключилось отопление, уже ведется ремонт.

Источник: Комсомольская правда

Около пяти десятков домов в Октябрьском районе Ростова-на-Дону временно остались без отопления из-за дефекта теплотрассы. Об этом 25 октября в своем телеграм-канале сообщил министр ЖКХ региона Сергей Сизиков.

— В связи с выявленным дефектом теплотрассы на Ленина, 93/1 временно остановлено теплоснабжение 54 домов, — проинформировал Сергей Сизиков.

Чиновник добавил, что отопление планируют вернуть до 20 часов 25 октября. Работают специалисты «Ростовских тепловых сетей» (ООО «РТС»).

Добавим, температура воздуха в Ростове-на-Дону сейчас составляет +11−12 градусов.