Где в Казахстане родилось большего всего младенцев в День Республики

«Всего в стране к этому времени появились на свет 213 малышей, из них 101 мальчиков и 112 девочек, из которых 2 пары двойняшек. Рекордсменом по количеству новорожденных оказалась Туркестанская область, где за ночь появилось на свет 37 малышей. На втором месте по рождаемости — Алматы, здесь родились 21 маленьких граждан, затем идет Атырауская область, где отметили праздник по случаю рождения 19 детей».