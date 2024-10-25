Как отметили День Республики в Алматы

«Пешеходная зона в микрорайоне Кокжиек — это своего рода наш центральный Арбат. Здесь можно посидеть и отдохнуть. Рядом есть школа, и наши дети часто играют в сквере после учебы. Если говорить о сегодняшнем дне, мне понравилось, что дети смогли выступить. Было интересно и праздник чувствовался. Я слышала, что они готовились со вчерашнего дня. Обстановка очень праздничная. Плюс есть особая романтика в том, чтобы взять плов и пообедать прямо на улице со всеми жителями района. Таким образом мы все вместе широко и громко отпраздновали этот день. Хотела бы, пользуясь случаем, поздравить всех казахстанцев с Днем Республики. Желаю каждому здоровья».