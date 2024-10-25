Самая протяженная пещера в Азии Шуанхэдун оказалась на 27 км длиннее

ПЕКИН, 25 октября. /ТАСС/. Длина пещеры Шуанхэдун в провинции Гуйчжоу (Юго-Западный Китай), самой протяженной в Азии и третьей по протяженности в мире, по уточненным данным, составляет 437,1 км. Как сообщает издание Renmin Ribao на своей странице, пещера, как выяснила международная экспедиция спелеологов, на 27,2 км длиннее, чем считалось ранее.
В ходе экспедиции были обнаружены окаменелые останки древних животных, в том числе большой панды, китайской гиены и суматранского носорога, а также различных копытных, рассказали ее участники на специальной пресс-конференции.
С конца 1980-х годов в пещере Шуанхэдун было проведено 22 международные экспедиции. За многие годы научных исследований было выявлено большое количество геологических объектов, палеонтологических окаменелостей, а также обитающих только в пещере существ.
По мере продвижения исследований некоторые из ранее считавшихся отдельными пещер были включены в пещерную систему Шуанхэдун, так что их протяженность постоянно увеличивалась. Результаты экспедиции 2024 года показывают, что в настоящее время существует 115 пещер, соединенных с пещерой Шуанхэдун, общей протяженностью 437,1 км, они расположены на глубине до 912 м.
Власти провинции Гуйчжоу надеются, что пещера Шуанхэдун будет внесена в список объектов всемирного природного наследия и объявлена геопарком, имеющим мировое значение.