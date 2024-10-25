Самая протяженная пещера в Азии Шуанхэдун оказалась на 27 км длиннее

По мере продвижения исследований некоторые из ранее считавшихся отдельными пещер были включены в пещерную систему Шуанхэдун, так что их протяженность постоянно увеличивалась. Результаты экспедиции 2024 года показывают, что в настоящее время существует 115 пещер, соединенных с пещерой Шуанхэдун, общей протяженностью 437,1 км, они расположены на глубине до 912 м.