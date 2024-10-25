«Омскгоргаз» и «Омскгазсеть» переданы в собственность региона

По инициативе губернатора Омской области Виталия Хоценко, региональные власти в кратчайшие сроки приняли имущество газового комплекса в собственность региона. Распоряжение о передаче имущества АО «Омскгоргаз» и «Омскгазсеть» было подписано председателем правительства России Михаилом Мишустиным.
Все ответственные органы, включая Министерство имущественных отношений, территориальное управление Росимущества в Омской области, Министерство энергетики и Росреестр, слаженно работали над передачей имущества.
На данный момент завершены все юридические процедуры по передаче около 500 объектов недвижимости и более 6 тысяч единиц движимого имущества газового комплекса в собственность региона.
Оперативные действия по передаче имущества обеспечат надёжное и безопасное газоснабжение жителей Омска.