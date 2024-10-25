Лейбл System 108 и диско-клуб запустили проект «Ручеек» для начинающих артистов

Среди первых материалов саблейбла оказались: лоу-фай-поп-композиция «да ну, ну да» от chirikx и Anna Manna, клауд-рэп-трек «Ложь» от nesun. Также 1 ноября планируется выход песен TIME OUT от YOURKEY и «никогда не видал я такой красоты» от ORIG doghouse и TUSYA.