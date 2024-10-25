Олбани
+8°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синоптики обещают в Волгоградской области дождливые и теплые выходные

До +12 градусов тепла прогнозируют в Волгоградской области на уик-энд.

Сейчас в Олбани: +8° 0 м/с 71% 759 мм рт. ст. +9°
Источник: Комсомольская правда

Последние выходные месяца в Волгоградской области будут теплыми и дождливыми. О том, какой ожидается погода 26 и 27 октября, сайту volgograd.kp.ru рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.

— Ночью в субботу небольшие осадки преимущественно в виде дождя, днем в отдельных районах небольшие дожди, морось. В воскресенье без существенных осадков, — уточнили в ЦГМС.

В некоторых районах будет туман, автомобилистам стоит учесть погодные условия. Завтра ночью ожидается +1…+6º (при прояснениях +1…-2º), днем +6…+11º. В воскресенье в ночь обещают −1…+4º (при прояснениях −1…-5º), днем +7…+12º.