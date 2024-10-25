Зоолог из Ростовской области заявил об изменении запаса тарани в Азовском море

В Ростовской области забили тревогу из-за снижения запаса тарани в Азовском море. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» рассказал зоолог Сергей Дудкин.
По словам ученого, ранее запас тарани доходил до 12 тысяч тонн, но потом снизился до 2,5 тысяч тонн. Сейчас «годовой запас держится на уровне в 300−400 тонн».
Сергей Дудкин считает, что из-за увеличения солености Азовского моря рыба «оказалась зажата в азово-кубанских лиманах на побережье Кубани и в восточной части Таганрогского».
— Спасти тарань смогло бы опреснение Азовского моря. Однако неизвестно, произойдет ли это. С 2025 год начнет действовать полный запрет на вылов этого вида рыбы, — сказал Сергей Дудкин.
Напомним, до этого также сообщалось о снижении популяции леща и о планах по возобновлению промышленной добычи осетра.