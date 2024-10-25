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Авиарейсы во Вьетнам запустят из Астаны

Прямые авиарейсы во Вьетнам запустят из Астаны, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта.

Источник: Kapital.kz

«Вьетнамская авиакомпания “Vietjet Air” с осенне-зимней навигации 2024−2025 гг. планирует открыть прямые регулярные пассажирские рейсы по маршруту “Фукуок — Астана” с частотой два рейса в неделю (среда и суббота) на воздушных судах типа А-330», — говорится в сообщении.

Также, по данным ведомства, авиакомпания «SCAT» запускает прямые рейсы в Юго-Восточную Азию. Пассажирские рейсы будут осуществляться в Камбоджу по маршрутам «Астана — Сиануквиль» и «Алматы — Сиануквиль».

24 октября уже состоялся первый вылет из Астаны. Из Алматы первый вылет планируется 29 октября.

Для удобства туристов рейсы будут выполняться на чартерной основе на типе ВС Боинг-757/737 MAX.

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