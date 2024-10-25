Авиарейсы во Вьетнам запустят из Астаны

«Вьетнамская авиакомпания “Vietjet Air” с осенне-зимней навигации 2024−2025 гг. планирует открыть прямые регулярные пассажирские рейсы по маршруту “Фукуок — Астана” с частотой два рейса в неделю (среда и суббота) на воздушных судах типа А-330», — говорится в сообщении.
Также, по данным ведомства, авиакомпания «SCAT» запускает прямые рейсы в Юго-Восточную Азию. Пассажирские рейсы будут осуществляться в Камбоджу по маршрутам «Астана — Сиануквиль» и «Алматы — Сиануквиль».
24 октября уже состоялся первый вылет из Астаны. Из Алматы первый вылет планируется 29 октября.
Для удобства туристов рейсы будут выполняться на чартерной основе на типе ВС Боинг-757/737 MAX.