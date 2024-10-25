Авиарейсы во Вьетнам запустят из Астаны

«Вьетнамская авиакомпания “Vietjet Air” с осенне-зимней навигации 2024−2025 гг. планирует открыть прямые регулярные пассажирские рейсы по маршруту “Фукуок — Астана” с частотой два рейса в неделю (среда и суббота) на воздушных судах типа А-330», — говорится в сообщении.