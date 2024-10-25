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Лучшие фото 25 октября

Новости Mail представляют лучшие снимки, сделанные ведущими фотожурналистами мировых и российских информационных агентств.

Болельщики «Фиорентины» с баннерами и файерами на трибунах во время матча против швейцарского «Санкт-Галлена» в рамках Лиги конференций УЕФА. Матч закончился со счетом 4:2 в пользу итальянской команды.

Источник: Reuters

Боевые стрельбы во время ночных учений на тайваньских островах Пэнху.

Источник: Reuters

Посетители рядом с работой «Падма/Пульс и цветение» индийской художницы Шило Шив Сулейман во время выставки современного искусства «Вечность — это сейчас» рядом с пирамидами Гизы на окраине Каира.

Источник: AP 2024

Бабочка около цветов, украшающих территорию вокруг святых останков Святого Димитрия Басарабова, покровителя румынской столицы, в конце религиозной процессии в Бухаресте.

Источник: AP 2024

Туман над деревней Вафан в Суцяне, китайская провинция Цзянсу. В последние годы, в связи с защитой водной среды, Китай постоянно увеличивает строительство красивых деревень и развивает сельский туризм.

Источник: IMAGO/CFOTO/ТАСС

Вид на маяк Тонин, который находится на мысе Свободный в заливе Мордвинова.

Источник: Николай Михальченко/ТАСС