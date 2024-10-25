В Челябинской области на выходных ожидаются дожди с мокрым снегом

Погода в Челябинской области сильно не изменится в ближайшие выходные. Синоптики снова прогнозируют дожди с мокрым снегом.
По данным челябинского Гидрометцентра, в субботу, 26 октября будет облачно с прояснениями. Местами ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, в отдельных районах утром возможен туман. Ночью столбики термометров покажут −3, +2°C, днем потеплеет до +3, +8°C. Ветер северо-западный со скоростью 1−6 м/с.
В воскресенье, 27 октября, будет облачно с прояснениями. Местами прогнозируются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха ночью составит −4, +1°C, днем будет +2, +7°C. Ветер северо-западный, западный со скоростью 2−7 м/с.