В Челябинской области на выходных ожидаются дожди с мокрым снегом

По данным челябинского Гидрометцентра, в субботу, 26 октября будет облачно с прояснениями. Местами ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, в отдельных районах утром возможен туман. Ночью столбики термометров покажут −3, +2°C, днем потеплеет до +3, +8°C. Ветер северо-западный со скоростью 1−6 м/с.