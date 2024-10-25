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Консерватории и театры Узбекистана и Карелии будут сотрудничать

ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Консерватории и театры Узбекистана и Карелии будут сотрудничать, сообщает Русский дом в Ташкенте.

Источник: Русский дом в Ташкенте

Меморандумы о партнерстве подписали на встрече главы Республики Карелия Артура Парфенчикова с руководителями узбекистанских учреждений культуры, прошедшей в представительстве Россотрудничества в РУз.

О сотрудничестве договорились:

  • Государственный академический Большой театр Узбекистана имени Алишера Навои и Музыкальный театр Республики Карелия;
  • Государственный театр музыкальной комедии (оперетты) Узбекистана и Музыкальный театр Республики Карелия;
  • Государственная консерватория Узбекистана и Петрозаводская государственная консерватория им. А. К. Глазунова.

С российской стороны на встрече присутствовали Лариса Подсадник, заместитель премьер-министра правительства Республики Карелия по социальным вопросам, Алексей Кубышкин, ректор Петрозаводской государственной консерватории им. А. К. Глазунова и Елена Ларионова, директор Музыкального театра Республики Карелия.

На встрече рассказали о работах и творческом потенциале карельских театров и консерватории, наметили вместе с коллегами из Ташкента направления сотрудничества на ближайшее время.