Консерватории и театры Узбекистана и Карелии будут сотрудничать

Меморандумы о партнерстве подписали на встрече главы Республики Карелия Артура Парфенчикова с руководителями узбекистанских учреждений культуры, прошедшей в представительстве Россотрудничества в РУз.
О сотрудничестве договорились:
- Государственный академический Большой театр Узбекистана имени Алишера Навои и Музыкальный театр Республики Карелия;
- Государственный театр музыкальной комедии (оперетты) Узбекистана и Музыкальный театр Республики Карелия;
- Государственная консерватория Узбекистана и Петрозаводская государственная консерватория им. А. К. Глазунова.
С российской стороны на встрече присутствовали Лариса Подсадник, заместитель премьер-министра правительства Республики Карелия по социальным вопросам, Алексей Кубышкин, ректор Петрозаводской государственной консерватории им. А. К. Глазунова и Елена Ларионова, директор Музыкального театра Республики Карелия.
На встрече рассказали о работах и творческом потенциале карельских театров и консерватории, наметили вместе с коллегами из Ташкента направления сотрудничества на ближайшее время.