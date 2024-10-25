Мэр Москвы рассказал о популярности новой Троицкой линии метро

Только в минувшую неделю поток пассажиров на Троицкой линии метро вырос на 16% по сравнению с первой неделей функционирования этой ветки. Когда линия заработает в полном объеме, каждый рабочий день ее станции начнут принимать не менее 100 тысяч пассажиров.