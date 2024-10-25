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Мэр Москвы рассказал о популярности новой Троицкой линии метро

Новая Троицкая ветка столичного метрополитена оказалась очень востребованной у москвичей и гостей города, рассказал в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Илья Полонский
Автор Новости Mail
Метро Москвы.
Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

По словам главы городской администрации, к настоящему времени пассажиры совершили более миллиона поездок по Троицкой линии метро. В будние дни только первыми четырьмя станциями ветки пользуются более 30 тысяч человек.

Самыми востребованными остановками оказались «Университет дружбы народов» и «Новаторов». Первая станция пользуется спросом у студентов и преподавателей расположенного неподалеку одноименного университета. Популярность второй остановки обусловлена тем, что с нее пересаживаются на Большую кольцевую линию (БКЛ).

Только в минувшую неделю поток пассажиров на Троицкой линии метро вырос на 16% по сравнению с первой неделей функционирования этой ветки. Когда линия заработает в полном объеме, каждый рабочий день ее станции начнут принимать не менее 100 тысяч пассажиров.

Активное развитие метрополитена в Москве в последние годы способствует повышению комфорта москвичей и гостей российской столицы при совершении поездок. Людям становится проще добраться до ключевых объектов социальной инфраструктуры, а скорость перемещения превосходит поездки на наземном транспорте или личных автомобилях.

метро
Собянин Сергей