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«Можно выявлять бесправников и пьяных водителей». В Минске проверяют систему фиксации проезда на красный сигнал светофора

Система фиксации проезда на красный сигнал светофора тестируется в Минске.

Источник: Комсомольская правда

В Минска начали тестировать систему фиксации проезда на красный сигнал светофора, сообщили в МВД.

Так, в Минске тестируется система автоматической фиксации нарушения ПДД, в том числе проездов на красный сигнал светофора.

Как отметил министр внутренних дел Иван Кубраков, тестируемая система также в автоматическом режиме способна фиксировать нарушения правил остановки и стоянки транспорта.

Глава МВД указал на то, что в Беларуси задействованы более 40 тысяч камер Республиканской системы мониторинга общественной безопасности, с помощью которых можно выявлять нарушения, связанные, например, с управлением автомобилем без прав или вождением в нетрезвом состоянии.

Еще директор опустошил счета предприятия, чтобы угодить любовнице в Минске: «Купил квартиру и потратил более 17 тысяч рублей».

А гомельчанин потерял трехкомнатную квартиру, когда ответил на звонок мошенников.

Также 16-летний подросток может сесть на 3 года за минуту куража в Солигорске.