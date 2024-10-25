«Можно выявлять бесправников и пьяных водителей». В Минске проверяют систему фиксации проезда на красный сигнал светофора

В Минска начали тестировать систему фиксации проезда на красный сигнал светофора, сообщили в МВД.
Так, в Минске тестируется система автоматической фиксации нарушения ПДД, в том числе проездов на красный сигнал светофора.
Как отметил министр внутренних дел Иван Кубраков, тестируемая система также в автоматическом режиме способна фиксировать нарушения правил остановки и стоянки транспорта.
Глава МВД указал на то, что в Беларуси задействованы более 40 тысяч камер Республиканской системы мониторинга общественной безопасности, с помощью которых можно выявлять нарушения, связанные, например, с управлением автомобилем без прав или вождением в нетрезвом состоянии.
Еще директор опустошил счета предприятия, чтобы угодить любовнице в Минске: «Купил квартиру и потратил более 17 тысяч рублей».
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