«Можно выявлять бесправников и пьяных водителей». В Минске проверяют систему фиксации проезда на красный сигнал светофора

Глава МВД указал на то, что в Беларуси задействованы более 40 тысяч камер Республиканской системы мониторинга общественной безопасности, с помощью которых можно выявлять нарушения, связанные, например, с управлением автомобилем без прав или вождением в нетрезвом состоянии.