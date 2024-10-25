До 27 октября на территории Башкирии будет идти операция ГАИ «Пешеход»

В Башкирии с 25 по 27 октября будет идти профилактическое мероприятие региональной Госавтоинспекции под названием «Пешеход». Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава ведомства Владимир Севастьянов.
Цель мероприятий — профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием пеших участников дорожного движения. По данным дорожной полиции, за девять месяцев этого года на в республики зарегистрировано 569 ДТП, которые связаны с наездами на пешеходов. В них погибли 58 человек, 531 — получил травмы.
В рамках операции «Пешеход» сотрудники ГАИ намерены пресекать непредоставление преимущества в движении пешеходам. Также будет уделено внимание тем, кто переходит дорогу в неположенных местах и на красный сигнал светофора.
Пристальное внимание уделят и детям. В школах пройдут занятия и беседы с участием сотрудников Госавтоинспекции.
Владимир Севастьянов в своей публикации попросил граждан носить одежду с световозвращаюшими элементами.
— В первую очередь родителям необходимо позаботиться о своих детях, чтобы они были заметны на дороге — приобретите световозвращающие предметы. Напоминайте пожилым пешеходам, что переходить проезжую часть нужно только в специально установленных для этого местах на разрешающий сигнал светофора, обязательно убедившись в безопасности перехода, — заявил глава ГАИ Башкирии.
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