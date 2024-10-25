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Движение изменят на развязке Александровского и Качугского трактов под Иркутском

Круговое движение организуют на выезде из областного центра.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Круговое движение организуют на выезде из областного центра на развязке Александровского и Качугского трактов. Схема изменится уже в эти выходные, рабочие установят новые дорожные знаки и изменят разметку. Об этом сообщает ИА Байкал 24 со ссылкой на правительство Иркутской области.

Новая схема движения прошла необходимое согласование. Ее ввод поможет разгрузить дорогу и увеличить пропускную способность развязки на 20−30%. Если возникнет необходимость, то ее немного изменят.

С 27 октября 2024 движение будет осуществляться по четырем полосам, по двум на каждый тракт. Пресс-служба правительства Иркутской области.

— Основная цель новой схемы — ускорить движение автомобилей, выезжающих из города, а также устранить пересечение встречных полос для тех, кто поворачивает на Александровский тракт, что сейчас приводит к образованию пробок, — рассказывают в агентстве.

С 27 октября 2024 движение будет осуществляться по четырем полосам, по двум на каждый тракт. Они разделены барьерным ограждением.

Отныне водители с Качугского тракта при въезде в Иркутск будут поворачивать налево и вместе с машинами с Александровского тракта выезжать либо на Иннокентьевский мост, либо на улицу Сурнова. В дальнейшем на участке планируют построить двухуровневую транспортную развязку.