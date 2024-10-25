Движение изменят на развязке Александровского и Качугского трактов под Иркутском

Круговое движение организуют на выезде из областного центра на развязке Александровского и Качугского трактов. Схема изменится уже в эти выходные, рабочие установят новые дорожные знаки и изменят разметку. Об этом сообщает ИА Байкал 24 со ссылкой на правительство Иркутской области.