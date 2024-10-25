В РОЦИТ рассказали о мерах защиты от противоправного контента в интернете

Этот совет частично дополняет предыдущий, но относится не к самой информации, а к ее источнику. Важно понимать, что злоумышленники используют анонимность в своих преступных целях. Поэтому бывает, что анонимные каналы в мессенджерах или социальных сетях часто становятся источниками дезинформации и иного противоправного контента. Также за анонимностью могут скрываться мошенники и другие преступники.