Олбани
+8°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Советском районе Волгограда на месяц перекроют ж/д переезд

Ограничения начнут действовать в 8 часов утра 28 октября и продлятся до 8 часов утра 28 ноября. Водителям советуют учитывать изменения и заранее составлять маршрут.

Как сообщает администрация Волгограда, в Советском районе на месяц будет ограничено движение транспорта через железнодорожный переезд, расположенный на пересечении улиц Волгоградской и Буденного поселка Горьковского. Это связано с тем, что собственник объекта организовал работы по обустройству второго соединительного железнодорожного пути. Кроме того, специалистам также предстоит привести в порядок станцию им. Максима Горького.

Объехать указанный участок можно по автомобильной дороге А-260, соединяющей Волгоград и Каменск-Шахтинский.