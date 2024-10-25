В Советском районе Волгограда на месяц перекроют ж/д переезд

Как сообщает администрация Волгограда, в Советском районе на месяц будет ограничено движение транспорта через железнодорожный переезд, расположенный на пересечении улиц Волгоградской и Буденного поселка Горьковского. Это связано с тем, что собственник объекта организовал работы по обустройству второго соединительного железнодорожного пути. Кроме того, специалистам также предстоит привести в порядок станцию им. Максима Горького.