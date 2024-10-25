Большой московский цирк обновят по последним мировым стандартам

Обновленный облик и оснащение Большого московского цирка будут соответствовать последним мировым стандартам. Он вновь станет одним из лучших в мире по техническим возможностям, условиям содержания животных и инфраструктуре для комфортного семейного отдыха.
«Несмотря на то что цирк продолжает радовать зрителей своими достижениями и яркими проектами, сохраняя статус одного из лучших не только в России, но и на международной арене, он испытывает большую потребность в современном техническом оснащении здания, приведении его к соответствующим архитектурным и цирковым стандартам. По своим техническим возможностям, условиям содержания животных и наличию инфраструктуры для комфортного семейного отдыха обновленный цирк не будет иметь аналогов в мире», — рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель городского Департамента культуры Алексей Фурсин. Комфорт для зрителей и артистов.
Здание Большого московского цирка построили 53 года назад. С тех пор технологии постановки зрелищных шоу сильно изменились. Цирку необходима реконструкция для комфортной работы артистов и сотрудников, организации представлений и увеличения количества мест в зале. Вместимость нового здания вырастет с трех до пяти тысяч мест, а площадь циркового комплекса составит 80 тысяч квадратных метров.
Здание изменится и снаружи, и внутри. Форму купола модифицируют, что позволит использовать в шоу новейшие системы безопасности для еще более зрелищных выступлений артистов. Количество сменных манежей увеличат, благодаря чему расширятся возможности проведения шоу. Модульные технологии обеспечат долгую работу здания без потребности в ремонте. Вокруг сцены при необходимости можно будет размещать бассейны, водопады и фонтаны.
Самые главные изменения коснутся содержания животных: им отведут еще больше пространства для комфортного пребывания. Благодаря этому увеличатся возможности для расширения количества и разнообразия видов четвероногих артистов.
Кроме того, в цирке организуют интерактивное пространство для семейного отдыха с зоной общепита.
Во время реконструкции Большой московский цирк не прекратит свою работу. Спектакли будут временно проходить на Малой спортивной арене олимпийского комплекса «Лужники», где есть все необходимое для организации представлений на высоком уровне и комфортного содержания животных.
Чем уникален Большой московский цирк
Большой московский цирк построили в 1971 году. Здание является ярким примером художественного функционализма. Идея архитектора заключалась в том, чтобы создать окружность, центральным звеном которой является манеж со зрительскими местами. Вокруг зала построили вестибюль. Артистические, репетиционные залы, помещения для животных и подсобные помещения объединили в широкий стилобат, на который поставили стеклянный цилиндр здания цирка.
За последние несколько лет Большой московский цирк стал центром циркового искусства. Он представил зрителям множество грандиозных спектаклей, которые имели огромный успех как у публики, так и у представителей средств массовой информации. Среди самых ярких постановок — «И100 рия», «Эпицентр мира», «Королевство», «Страшная сила» и «Легенда». В 2024 году цирк возобновил проведение Всемирного фестиваля циркового искусства «Идол». В нем приняли участие более 200 артистов из 17 стран мира.