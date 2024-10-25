Большой московский цирк обновят по последним мировым стандартам

«Несмотря на то что цирк продолжает радовать зрителей своими достижениями и яркими проектами, сохраняя статус одного из лучших не только в России, но и на международной арене, он испытывает большую потребность в современном техническом оснащении здания, приведении его к соответствующим архитектурным и цирковым стандартам. По своим техническим возможностям, условиям содержания животных и наличию инфраструктуры для комфортного семейного отдыха обновленный цирк не будет иметь аналогов в мире», — рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель городского Департамента культуры Алексей Фурсин. Комфорт для зрителей и артистов.