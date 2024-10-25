Для жителей поселков под Екатеринбургом могут поднять плату за электричество

Для того, чтобы избежать повышения платы, сельчанам придется собрать необходимые документы — технический паспорт дома, справку об отсутствии газификации в доме либо от самой газовой компании, либо от органов местного самоуправления — и принести их по адресу Луначарского, 210 в Екатеринбурге. Сделать это нужно до 29 декабря. Также можно будет отправить бумаги почтой или через интернет-приемную на сайте компании.