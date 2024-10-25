Для жителей поселков под Екатеринбургом могут поднять плату за электричество

Жители поселков под Екатеринбургом столкнуться с повышением цен на электричество. Соответствующие изменения вступят в силу с 1 января 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе «Екатеринбургэнергосбыт».
— Тарифы за электроэнергию будут дифференцированы в зависимости от их оборудования стационарными электроплитами, электроотопительными установками или их отсутствия, — рассказали в компании.
Для того, чтобы избежать повышения платы, сельчанам придется собрать необходимые документы — технический паспорт дома, справку об отсутствии газификации в доме либо от самой газовой компании, либо от органов местного самоуправления — и принести их по адресу Луначарского, 210 в Екатеринбурге. Сделать это нужно до 29 декабря. Также можно будет отправить бумаги почтой или через интернет-приемную на сайте компании.
— В случае не предоставления документов будет применяться тариф для «населения, проживающего в сельских населенных пунктах, и приравненных к нему категориям потребителей, за исключением населения и потребителей, указанных в строках 5−7», — отметили в компании.