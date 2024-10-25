Диких плотоядных животных вакцинируют от бешенства в Иркутской области

— Иркутская область на данный момент благополучна по бешенству, в том числе благодаря действующей в буферной зоне вакцинации диких плотоядных животных. Всего в этом году будет распространено 53 тысячи доз вакцины, из них 25 тысяч — в осенний период, — рассказал руководитель службы ветеринарии региона Сергей Шевченко.