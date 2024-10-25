Диких плотоядных животных вакцинируют от бешенства в Иркутской области

В Приангарье проходят осенние плановые мероприятия по вакцинации против бешенства диких плотоядных животных. Ветеринары и охотоведы раскладывают вакцину там, где обитают волки и лисы. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве Иркутской области, таки мероприятия проходят в Тайшетском, Чунском, Иркутском, Слюдянском, Братском, Усть-Илимском и Ольхонском районах.
— Иркутская область на данный момент благополучна по бешенству, в том числе благодаря действующей в буферной зоне вакцинации диких плотоядных животных. Всего в этом году будет распространено 53 тысячи доз вакцины, из них 25 тысяч — в осенний период, — рассказал руководитель службы ветеринарии региона Сергей Шевченко.
Оральная вакцина — это брикеты-приманки, изготовленные из мясокостной или рыбной муки, говяжьего жира и парафина. Также известно, что за девять месяцев прививки от бешенства поставили 29 тысячам кошек и 55,7 тысячи собак. Напомним, подобные процедуры обязательны.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в регионе более 11 тысяч человек сдали нормы ГТО.