Музыкант Рудольф Страусов раскритиковал современных рэперов

«У нас на своих землях много всего интересного, что пропускается мимо ушей», — отметил Страусов. Сам он более всего вдохновляется людьми и их энергией. В предстоящем альбоме фрешмен хотел бы использовать народные мотивы, например вокал бабушек, запевающих во время застолий.