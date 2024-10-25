Магнитная буря из-за выброса плазмы Солнца придет на Землю 26 октября — что ждать белорусам

Новая магнитная буря ожидается на Земле 26 октября из-за мощного выброса солнечной плазмы, произошедшего накануне, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики белорусам и другим жителям Земли.
Ученые обращают внимание, что по итогам наблюдений выброс плазмы на Солнце 24 октября оказался одним из самых сильных за последние годы. Связанная с выбросом солнечной плазмы вспышка продолжалась около 12 часов, завершившись лишь около 19.00 часов по минскому времени.
— Однако при таком расположении активного центра (на самом краю Солнца), почти вся масса и энергия, какими бы они ни были, все равно пройдут мимо Земли, — утверждают эксперты.
На Земле ожидаются две короткие не слишком сильные магнитные бури с вероятностями 20−30%. Первая — утром 25 октября безотносительно к плазменному выбросу на Солнце, а вторая, вызванная вспышкой, — 26 октября.
— В обоих случаях речь идет о слабых возмущениях или буре минимального уровня G1. Прогноз на полярные сияния в обоих случаях отсутствует, — уточнили в Лаборатории солнечной астрономии.
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Между тем белорусы будут отдыхать четыре дня подряд в ноябре 2024.