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Участок автодороги Семикаракорск — ст. Новозолотовская отремонтирован

Ростовская область, 25 октября 2024. DON24.RU. В Семикаракорском районе завершен ремонт участка автодороги, соединяющей Семикаракорск и станицу Новозолотовскую, сообщается на сайте донского правительства.

Источник: Don24.ru

Работы на участке протяженностью 2,9 км выполнены по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Дорожные бригады произвели фрезерование изношенного слоя, устройство выравнивающего слоя, а также укладку асфальта. Кроме того, были укреплены обочины с применением щебеночно-песчаной смеси.

Отмечается, что по данному участку автодороги проходит школьный маршрут. Обновление покрытия позволит повысить безопасность для всех участников дорожного движения.

«В Ростовской области в этом году по дорожному нацпроекту запланированы работы на 151 объекте общей протяженностью 281 км. Сейчас работы завершены на 139 участках донских автодорог, при этом более чем на 30 из них — досрочно», — рассказал заместитель губернатора Ростовской области — министр транспорта Виталий Кушнарев.

Ранее сообщали, что департамент транспорта Ростова подал в Арбитражный суд иски к городским перевозчикам на взыскание 38,1 млн рублей.

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