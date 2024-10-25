Участок автодороги Семикаракорск — ст. Новозолотовская отремонтирован

«В Ростовской области в этом году по дорожному нацпроекту запланированы работы на 151 объекте общей протяженностью 281 км. Сейчас работы завершены на 139 участках донских автодорог, при этом более чем на 30 из них — досрочно», — рассказал заместитель губернатора Ростовской области — министр транспорта Виталий Кушнарев.