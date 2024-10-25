Участок автодороги Семикаракорск — ст. Новозолотовская отремонтирован

Работы на участке протяженностью 2,9 км выполнены по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».
Дорожные бригады произвели фрезерование изношенного слоя, устройство выравнивающего слоя, а также укладку асфальта. Кроме того, были укреплены обочины с применением щебеночно-песчаной смеси.
Отмечается, что по данному участку автодороги проходит школьный маршрут. Обновление покрытия позволит повысить безопасность для всех участников дорожного движения.
«В Ростовской области в этом году по дорожному нацпроекту запланированы работы на 151 объекте общей протяженностью 281 км. Сейчас работы завершены на 139 участках донских автодорог, при этом более чем на 30 из них — досрочно», — рассказал заместитель губернатора Ростовской области — министр транспорта Виталий Кушнарев.
Ранее сообщали, что департамент транспорта Ростова подал в Арбитражный суд иски к городским перевозчикам на взыскание 38,1 млн рублей.