12 свечей на кресте. В петербургской больнице открыли памятник погибшим от ковида медикам

На церемонии открытия напомнили о трагедии, которую пережил мир: пандемия коронавируса длилась 3 года, в мире заболели ковидом более 775 миллионов и погибли более 7 миллионов человек. Из них 115 тысяч медиков, заразившихся на работе. В Петербурге за все время коронавирусом заболели более 2,1 миллиона человек, умерли 38,5 тысячи. Официально подтверждена гибель при исполнении профессиональных обязанностей 80 медицинских работников. «Они отдали свои жизни в тот страшный период, спасали нас, спасали город, спасали страну», — сказал на открытии памятника депутат Законодательского собрания, руководитель фракции «Единая Россия» Павел Крупник.