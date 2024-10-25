Силовики назвали количество задержанных после убийства таксистки в Коркино

Известно, что подозреваемый в причастности к убийству женщины молодой человек арестован правоохранителями. По предварительной версии, у него произошел конфликт с таксисткой, в ходе которого мужчина несколько раз ударил женщину ножом, от чего последняя скончалась на месте происшествия.