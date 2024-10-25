Олбани
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силовики назвали количество задержанных после убийства таксистки в Коркино

На улицы города Коркино в Челябинской области после гибели женщины вышли около 150 человек, более 40 из них задержали, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональные силовые ведомства.

Илья Полонский
Автор Новости Mail
Задержанный после стрельбы в Коркино.
Источник: СУ СК по Челябинской области

Вечером 23 октября 2024 года в Коркинском муниципальном округе убили 40-летнюю женщину, занимавшуюся частным извозом. Местные жители обвинили в произошедшем молодых представителей одной из местных диаспор, после чего устроили сход у их дома.

В результате беспорядков открыли огонь. Полицейские уже задержали стрелявшего 58-летнего мужчину. Ему инкриминируют покушение на убийство двух человек. Сотрудники силовых ведомств проводят также разъяснительную работу с местными жителями.

Известно, что подозреваемый в причастности к убийству женщины молодой человек арестован правоохранителями. По предварительной версии, у него произошел конфликт с таксисткой, в ходе которого мужчина несколько раз ударил женщину ножом, от чего последняя скончалась на месте происшествия.

Расследование происшествия в Челябинской области взял под личный контроль руководитель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин.

СК