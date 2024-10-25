Силовики назвали количество задержанных после убийства таксистки в Коркино

Вечером 23 октября 2024 года в Коркинском муниципальном округе убили 40-летнюю женщину, занимавшуюся частным извозом. Местные жители обвинили в произошедшем молодых представителей одной из местных диаспор, после чего устроили сход у их дома.
В результате беспорядков открыли огонь. Полицейские уже задержали стрелявшего 58-летнего мужчину. Ему инкриминируют покушение на убийство двух человек. Сотрудники силовых ведомств проводят также разъяснительную работу с местными жителями.
Известно, что подозреваемый в причастности к убийству женщины молодой человек арестован правоохранителями. По предварительной версии, у него произошел конфликт с таксисткой, в ходе которого мужчина несколько раз ударил женщину ножом, от чего последняя скончалась на месте происшествия.
Расследование происшествия в Челябинской области взял под личный контроль руководитель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин.