Олбани
+8°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два человека в больнице: в Уфе столкнулись грузовик и автобус с 20 пассажирами

В Уфе в ДТП с грузовиком и пассажирским автобусом пострадали два человека.
Источник: Комсомольская правда

Сегодня вечером, 25 октября, в Кировском районе Уфы произошло ДТП с участием пассажирского транспорта. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Авария случилась на улице Сочинская. Согласно предварительным данным, грузовик Scaniа столкнулся с попутным пассажирским автобусом, который двигался по маршруту № 235 «Сипайлово-Дема».

В результате происшествия пострадали два пассажира общественного транспорта, их доставили в медицинское учреждение. По данным ГАИ, всего в салоне автобуса было 20 пассажиров.

По факту ДТП началось административное расследование.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.