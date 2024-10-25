Два человека в больнице: в Уфе столкнулись грузовик и автобус с 20 пассажирами

Сегодня вечером, 25 октября, в Кировском районе Уфы произошло ДТП с участием пассажирского транспорта. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.
Авария случилась на улице Сочинская. Согласно предварительным данным, грузовик Scaniа столкнулся с попутным пассажирским автобусом, который двигался по маршруту № 235 «Сипайлово-Дема».
В результате происшествия пострадали два пассажира общественного транспорта, их доставили в медицинское учреждение. По данным ГАИ, всего в салоне автобуса было 20 пассажиров.
По факту ДТП началось административное расследование.
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