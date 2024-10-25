Олбани
+8°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Сильно волновался и путался в показаньях»: в Забайкалье иностранец спрятал в кроссовках 25 клыков волка

25 клыков волка и нефрит хотел вывести иностранец из Забайкалья.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

У жителя Китайской Народной Республики нашли 25 клыков волка и двухкилограммовый нефрит. Мужчина хотел выехать на автобусе через пропускной пункт Забайкалья. Об этом сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на пресс-службу Читинской таможни.

Таможенники увидели, что иностранец очень волнуется, путается в ответах на вопросы, поэтому было решено провести личный досмотр. Тогда-то он и достал из-под одежды темно-зеленый минерал с рукописными иероглифами и цифрами. А позже в кроссовках под стельками нашли клыки зверя.

Мужчина прятал клыки в кроссовках. Фото: пресс-служба Читинской таможни.

— При опросе иностранец пояснил, что купил товары на рынке в Забайкальске. Их он планировал продать в Китае в сувенирном магазине, владельцем которого является, — рассказывают в агентстве.

Сейчас завели дело об административном правонарушении, однако правоохранители рассматривают возможность о заведении уголовного дела.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что авиакомпания из Иркутска нарушала права пассажиров. За это им назначили штраф.