«Сильно волновался и путался в показаньях»: в Забайкалье иностранец спрятал в кроссовках 25 клыков волка

Таможенники увидели, что иностранец очень волнуется, путается в ответах на вопросы, поэтому было решено провести личный досмотр. Тогда-то он и достал из-под одежды темно-зеленый минерал с рукописными иероглифами и цифрами. А позже в кроссовках под стельками нашли клыки зверя.