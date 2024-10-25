«Сильно волновался и путался в показаньях»: в Забайкалье иностранец спрятал в кроссовках 25 клыков волка

У жителя Китайской Народной Республики нашли 25 клыков волка и двухкилограммовый нефрит. Мужчина хотел выехать на автобусе через пропускной пункт Забайкалья. Об этом сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на пресс-службу Читинской таможни.
Таможенники увидели, что иностранец очень волнуется, путается в ответах на вопросы, поэтому было решено провести личный досмотр. Тогда-то он и достал из-под одежды темно-зеленый минерал с рукописными иероглифами и цифрами. А позже в кроссовках под стельками нашли клыки зверя.
Мужчина прятал клыки в кроссовках. Фото: пресс-служба Читинской таможни.
— При опросе иностранец пояснил, что купил товары на рынке в Забайкальске. Их он планировал продать в Китае в сувенирном магазине, владельцем которого является, — рассказывают в агентстве.
Сейчас завели дело об административном правонарушении, однако правоохранители рассматривают возможность о заведении уголовного дела.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что авиакомпания из Иркутска нарушала права пассажиров. За это им назначили штраф.