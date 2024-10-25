Водитель автобуса, чуть не сбивший пешеходов в Ташкенте, просто уволен. Разве этого достаточно?

Сегодня в соцсетях распространилось очередное видео, в котором водитель автобуса в Ташкенте на полном ходу промчался по пешеходной дорожке, едва не сбив двух человек. Кто-то скажет: «Ну, пронесло, никто не пострадал». А как насчёт самих пешеходов, чьи жизни за мгновение могли оборваться из-за беспечного водителя? И ведь за такой поступок его просто… уволили. Не слишком ли мягкое наказание?