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Водитель автобуса, чуть не сбивший пешеходов в Ташкенте, просто уволен. Разве этого достаточно?

Сегодня в соцсетях распространилось очередное видео, в котором водитель автобуса в Ташкенте на полном ходу промчался по пешеходной дорожке, едва не сбив двух человек. Кто-то скажет: «Ну, пронесло, никто не пострадал». А как насчёт самих пешеходов, чьи жизни за мгновение могли оборваться из-за беспечного водителя? И ведь за такой поступок его просто… уволили. Не слишком ли мягкое наказание?

Источник: Vaib.Uz

Какой урок извлекает водитель из простого увольнения? Скорее всего, максимум, что он почувствует, — это неудобства из-за потери работы. Но тут не просто «ошибка», тут — полное игнорирование правил и пренебрежение безопасностью людей. Никаких штрафов, никаких более серьёзных мер. Достаточно ли этого, чтобы остановить других водителей от подобных действий?

И вот вопрос: не пора ли ввести более жёсткие наказания, например, административный арест, чтобы такие «любители скорости» почувствовали серьёзность последствий? 15 суток за такое нарушение могли бы стать сигналом для всех водителей: «Жизни людей — это не мелочь». В других странах за подобные действия применяются строгие меры, и это помогает снизить количество таких нарушений, приучая водителей к строгой дисциплине и ответственности.

Пешеходы на переходах заслуживают уверенности в том, что могут спокойно перейти дорогу. Наша общественная безопасность зависит от понимания, что дороги — это пространство для всех, а не трек для любителей экстремальной езды.