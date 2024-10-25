Водитель автобуса, чуть не сбивший пешеходов в Ташкенте, просто уволен. Разве этого достаточно?

Какой урок извлекает водитель из простого увольнения? Скорее всего, максимум, что он почувствует, — это неудобства из-за потери работы. Но тут не просто «ошибка», тут — полное игнорирование правил и пренебрежение безопасностью людей. Никаких штрафов, никаких более серьёзных мер. Достаточно ли этого, чтобы остановить других водителей от подобных действий?
И вот вопрос: не пора ли ввести более жёсткие наказания, например, административный арест, чтобы такие «любители скорости» почувствовали серьёзность последствий? 15 суток за такое нарушение могли бы стать сигналом для всех водителей: «Жизни людей — это не мелочь». В других странах за подобные действия применяются строгие меры, и это помогает снизить количество таких нарушений, приучая водителей к строгой дисциплине и ответственности.
Пешеходы на переходах заслуживают уверенности в том, что могут спокойно перейти дорогу. Наша общественная безопасность зависит от понимания, что дороги — это пространство для всех, а не трек для любителей экстремальной езды.