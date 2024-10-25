В дорожном хозяйстве России работает 750 тысяч человек

Общая протяженность дорожной сети России составляет более 1,5 млн километров (по данным Росстата на июль 2024 года) и она увеличивается. С 2019 года автомобильные дороги в большинстве регионов ремонтируются, реконструируются и строятся по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Поддерживают дороги в нормативном состоянии более 10 тысяч организаций, в которых трудятся 750 тысяч человек. Благодаря им обеспечивается надежное и бесперебойное транспортное сообщение между городами, селами и целыми регионами. У дорожников очень важная и востребованная профессия, ведь от результата их труда — качества дорог, зависит не только рост экономических показателей государства, но и то, насколько быстро и комфортно люди смогут добраться до работы, школы или больницы или просто вовремя вернуться вечером домой к близким.