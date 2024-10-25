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Все объекты социальной сферы Воронежа подключили к теплу

Тем временем, потеплело в 99 процентах жилых домов.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже уже 12-й день кряду идет подключение жилого фонда и объектов соцсферы к теплу. По данным на 16:00 25 октября подключены к теплоносителю 4 668 многоквартирных домов, что составляет 99 процентов от общего числа. Об этом сообщает пресс-служба управления ЖКХ администрации Воронежа.

Власти уверяют, что сегодня завершены работы по подключению всех объектов социальной сферы.

Жители города по-прежнему могут задать вопросы по теплу в их домах по номерам:

— Коминтерновский район — 206−76−96;

— Левобережный район — 249−09−71;

— Ленинский район — 206−91−52;

— Центральный район — 259−76−63;

— Советский район — 225−71−01;

— Железнодорожный район — 223−04−86;

— управление ЖКХ — 228−30−34.

Время работы этих телефонных линий: с понедельника по четверг — с 9 до 18 часов, в пятницу — с 9:00 до 16:45, перерыв — с 13:00 до 13:45.

В случае аварийных ситуаций можно сообщить круглосуточно по номеру 112.

ЖКХ