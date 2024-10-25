Все объекты социальной сферы Воронежа подключили к теплу

В Воронеже уже 12-й день кряду идет подключение жилого фонда и объектов соцсферы к теплу. По данным на 16:00 25 октября подключены к теплоносителю 4 668 многоквартирных домов, что составляет 99 процентов от общего числа. Об этом сообщает пресс-служба управления ЖКХ администрации Воронежа.