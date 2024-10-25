Главные новости недели с 21 по 25 октября 2024 года

ЦБ повысил ключевую ставку на 200 б.п. — до 21% годовых, что превзошло ожидания аналитиков. Ранее в сентябре и июле ставка была поднята до 19% и 18% соответственно. До этого четыре заседания подряд ставку оставляли на уровне 16%.