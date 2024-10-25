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Главные новости недели с 21 по 25 октября 2024 года

Итоги недели с 21 по 25 октября 2024 года: самые важные новости, ключевые события и происшествия последних дней. Рассказываем, что произошло в России и мире за прошедшую неделю, в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями недели с 21 по 25 октября 2024 года.

В Казани завершился саммит БРИКС

Источник: РИА "Новости"

На XVI саммит БРИКС в Казани, прошедший 22—24 октября, приехали 5255 участников делегаций. По итогам саммита партнерами объединения стали Турция, Казахстан, Узбекистан, Алжир, Белоруссия, Боливия; также в этот список вошли Куба, Индонезия, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда и Вьетнам.

Банк России повысил ключевую ставку до 21% годовых

Источник: РИА "Новости"

ЦБ повысил ключевую ставку на 200 б.п. — до 21% годовых, что превзошло ожидания аналитиков. Ранее в сентябре и июле ставка была поднята до 19% и 18% соответственно. До этого четыре заседания подряд ставку оставляли на уровне 16%.

Сторонники вступления Молдавии в ЕС победили с минимальным преимуществом

Источник: Reuters

На референдуме 20 октября 50,46% граждан Молдавии поддержали вступление в ЕС, явка составила 51,68%. Президент Молдавии подписала заявку на вступление в ЕС в 2022 году, переговоры о членстве начались этим летом.

В столице Турции произошел теракт

На объекте турецкой аэрокосмической корпорации TUSAS в Анкаре произошел теракт. В МВД Турции сообщили о пяти погибших.

Лукашенко сообщил о намерении баллотироваться на очередной срок

Александр Лукашенко подтвердил свое участие в президентских выборах в Белоруссии, которые состоятся 26 января 2025 года, сообщила журналистка Ольга Скабеева после интервью с главой государства на саммите БРИКС.