Главные новости недели с 21 по 25 октября 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями недели с 21 по 25 октября 2024 года.
В Казани завершился саммит БРИКС
Банк России повысил ключевую ставку до 21% годовых
ЦБ повысил ключевую ставку на 200 б.п. — до 21% годовых, что превзошло ожидания аналитиков. Ранее в сентябре и июле ставка была поднята до 19% и 18% соответственно. До этого четыре заседания подряд ставку оставляли на уровне 16%.
Сторонники вступления Молдавии в ЕС победили с минимальным преимуществом
На референдуме 20 октября 50,46% граждан Молдавии поддержали вступление в ЕС, явка составила 51,68%. Президент Молдавии подписала заявку на вступление в ЕС в 2022 году, переговоры о членстве начались этим летом.
В столице Турции произошел теракт
Лукашенко сообщил о намерении баллотироваться на очередной срок
Александр Лукашенко подтвердил свое участие в президентских выборах в Белоруссии, которые состоятся 26 января 2025 года, сообщила журналистка Ольга Скабеева после интервью с главой государства на саммите БРИКС.