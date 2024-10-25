Исследователи катализаторов и альтруизма удостоились Макарьевской премии

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Исследователи структурированных катализаторов, эволюции альтуризма, а также многих других направлений науки, удостоились премии памяти Митрополита Московского и Коломенского Макария в 2024 году. Как сообщили в оргкомитете, в списке лауреатов года 25 человек.
«Макариевская премия в этом году вручается за достижения в области естественных наук. Ее лауреатами стали 25 ученых по трем номинациям. Среди них члены Российской академии наук. Традиционно по каждой номинации присуждаются одна первая премия и одна вторая премия, две третьих премии и две молодежных премии (для соискателей до 35 лет). Лауреатам Макариевской премии вручаются дипломы, медали и денежные премии», — отметили в оргкомитете.
Номинации и лауреаты.
Первая номинация — научные исследования в области естественных и точных наук, имеющие высокое общественное и гражданское значение. Первая премия в ней присуждена сотрудникам Института этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН члену-корреспонденту РАН Марине Бутовской и Виктории Ростовцевой за научную работу «Эволюция альтруизма и кооперации человека: биосоциальная перспектива».
Также лауреатами первой премии стали сотрудники Института металлургии и материаловедения им. А. А. Байкова РАН, член-корреспондент РАН Алексей Колмаков, Михаил Севастьянов и Михаил Каплан за цикл научных работ по разработке и изучению биомедицинских материалов. И ее же удостоились директор Международного института логистики ресурсосбережения и технологической инноватики академик РАН Валерий Мешалкин, завкафедрой филиала МЭИ в Смоленске Владимир Бобков и завкафедрой Казанского НИТУ Алексей Шинкевич за цикл научных работ «Интеллектуально-вычислительные методы оптимизации энергоресурсоэффективности и экологической безопасности химико-энерготехнологических процессов и инжиниринга организационно-логистической структуры промышленных кластеров в условиях экономики замкнутого цикла».
Вторая премия в этой номинации не присуждалась, третьей же удостоилась младший научный сотрудник биофака МГУ имени М. В. Ломоносова Ольга Слатинская за научную работу «Возможности оценки кислород-транспортной функции при функционировании эритроцитов и идиопатической легочной гипертензии на фоне успешного применения селексипага».
Вторая номинация — научные исследования в области рационального природопользования, экологии и охраны окружающей среды. Здесь первая премия присуждена сотрудникам Института катализа СО РАН Дмитрию Потемкину, Павлу Снытникову и Владимиру Рогожникову за цикл научных работ «Структурированные катализаторы для решения задач распределенной энергетики, экологии, рационального природопользования и защиты окружающей среды».
Третья номинация — методы естественных и точных наук в изучении истории Церкви, христианских древностей и культурного наследия России и славянских стран, а также инновационные технологии, обеспечивающие высокое качество сохранения наследия. Здесь первая премия присуждена генеральному директору Кольского научного центра РАН, священнику Русской Православной Церкви, академику РАН Сергею Кривовичеву за цикл работ Православие и естественные науки: история и современность".
О премии.
Полный список лауреатов доступен на сайте фонда премии.
«Макариевская премия — награда, которая объединяет светскую и церковную науку, Российскую академию наук и Русскую Православную Церковь. Особенно важно это взаимодействие для естественных наук, где общее поле деятельности научных и религиозных институтов не так очевидно и где необходимо установить просвещенный и серьезный диалог на современном уровне науки и теологии», — отметил академик Кривовичев, которого цитирует оргкомитет.
Конкурс научных трудов на соискание Макариевской премии проводится Фондом по премиям памяти Митрополита Московского и Коломенского Макария, соучредителями которого являются Русская Православная Церковь, Российская академия наук и правительство Москвы. Основатель Макариевской премии — митрополит Макарий (Михаил Петрович Булгаков; 1816−1882), выдающийся иерарх Церкви, крупный общественный деятель, историк и богослов. Конкурс проводится ежегодно поочередно: один год — по гуманитарным наукам, другой — по естественным.