Исследователи катализаторов и альтруизма удостоились Макарьевской премии

Также лауреатами первой премии стали сотрудники Института металлургии и материаловедения им. А. А. Байкова РАН, член-корреспондент РАН Алексей Колмаков, Михаил Севастьянов и Михаил Каплан за цикл научных работ по разработке и изучению биомедицинских материалов. И ее же удостоились директор Международного института логистики ресурсосбережения и технологической инноватики академик РАН Валерий Мешалкин, завкафедрой филиала МЭИ в Смоленске Владимир Бобков и завкафедрой Казанского НИТУ Алексей Шинкевич за цикл научных работ «Интеллектуально-вычислительные методы оптимизации энергоресурсоэффективности и экологической безопасности химико-энерготехнологических процессов и инжиниринга организационно-логистической структуры промышленных кластеров в условиях экономики замкнутого цикла».