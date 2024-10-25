Создан наноструктурный сплав алюминия для электротехнических систем

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Российские ученые создали наноструктурный деформируемый сплав на основе алюминия, который хорошо подходит для создания кабелей, трансформаторов и прочих электротехнических систем. Полученный учеными материал в 20 раз превосходит по уровню пластичности минимальные требования, установленные межгосударственным стандартом, сообщила пресс-служба НИТУ МИСИС.
«Предложенный нами подход позволил создать материал с мелкозернистой структурой, что вместе с применяемой технологией прессования обеспечило высокую пластичность материала. Этот комплекс методов существенно улучшает физико-механические свойства сплавов по сравнению с традиционными технологиями обработки алюминия», — пояснила аспирант кафедры обработки металлов давлением НИТУ МИСИС Алина Хабибулина, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Как отмечают российские материаловеды, сейчас при изготовлении различных компонентов электротехнических систем значительно чаще используются различные материалы на базе меди, чем сплавы алюминия. Это связано с тем, что алюминий значительно хуже проводит тепло, чем медь, а его электропроводность при этом значительно меняется при нагреве до высоких температур. Российские ученые решили эти проблемы, разработав новый сплав на базе алюминия, марганца, циркония и кальция.
«С помощью легирования сплава кальцием и цирконием мы достигли оптимального баланса между комплексом свойств электропроводности и термостойкости. Марганец оказывает значительное влияние на рост удельного электросопротивления, добавка кальция обеспечивает оптимальный фазовый состав, а цирконий повышает термостойкость, при этом малое содержание железа в сплаве с марганцем в перспективе снизит стоимость легирования», — пояснила младший научный сотрудник НИТУ МИСИС Наталья Короткова, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Последующие опыты с образцами этого сплава помогли ученым подобрать такие методики литья, прокатки и прессования этого материала, которые позволяют получать алюминиевую проволоку с оптимальными для использования в электротехнической отрасли характеристиками. Как надеются исследователи, их разработка поможет расширить применение сплавов алюминия при производстве трансформаторов, кабелей и других компонентов электрических сетей.