Создан наноструктурный сплав алюминия для электротехнических систем

Как отмечают российские материаловеды, сейчас при изготовлении различных компонентов электротехнических систем значительно чаще используются различные материалы на базе меди, чем сплавы алюминия. Это связано с тем, что алюминий значительно хуже проводит тепло, чем медь, а его электропроводность при этом значительно меняется при нагреве до высоких температур. Российские ученые решили эти проблемы, разработав новый сплав на базе алюминия, марганца, циркония и кальция.