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Глава Шаранского района потратил 800 тыс. рублей на обустройство служебной квартиры

Глава района Башкирии потратил бюджетные деньги на обустройство квартиры.
Источник: Комсомольская правда

Главу Шаранского района Башкирии привлекли к ответственности за нецелевое растрату бюджета. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры республики.

В ноябре прошлого года и в мае этого руководитель муниципалитета перераспределил с иных частей бюджета более 800 тысяч рублей, предназначенных для содержания имущества казны и его сохранения в надлежащем состоянии. Не имея на то полномочий, чиновник эти деньги потратил на покупку мебели и бытовой техники для обустройства служебного жилья, в котором проживал с семьей.

Несмотря на возникший конфликт интересов, должностное лицо мер по его урегулированию не предприняло. В связи с этим прокуратура внесла в адрес совета органа местного самоуправления представление.

Главу района наказали дисциплинарным выговором. Незаконно приобретенное имущество выставили на аукцион и продали. И, таким образом, ту самую сумму в более чем 800 тысяч рублей удалось вернуть в муниципальный бюджет.

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