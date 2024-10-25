Глава Шаранского района потратил 800 тыс. рублей на обустройство служебной квартиры

В ноябре прошлого года и в мае этого руководитель муниципалитета перераспределил с иных частей бюджета более 800 тысяч рублей, предназначенных для содержания имущества казны и его сохранения в надлежащем состоянии. Не имея на то полномочий, чиновник эти деньги потратил на покупку мебели и бытовой техники для обустройства служебного жилья, в котором проживал с семьей.