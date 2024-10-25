Глава Шаранского района потратил 800 тыс. рублей на обустройство служебной квартиры

Главу Шаранского района Башкирии привлекли к ответственности за нецелевое растрату бюджета. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры республики.
В ноябре прошлого года и в мае этого руководитель муниципалитета перераспределил с иных частей бюджета более 800 тысяч рублей, предназначенных для содержания имущества казны и его сохранения в надлежащем состоянии. Не имея на то полномочий, чиновник эти деньги потратил на покупку мебели и бытовой техники для обустройства служебного жилья, в котором проживал с семьей.
Несмотря на возникший конфликт интересов, должностное лицо мер по его урегулированию не предприняло. В связи с этим прокуратура внесла в адрес совета органа местного самоуправления представление.
Главу района наказали дисциплинарным выговором. Незаконно приобретенное имущество выставили на аукцион и продали. И, таким образом, ту самую сумму в более чем 800 тысяч рублей удалось вернуть в муниципальный бюджет.
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