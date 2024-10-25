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Какая погода будет в Казахстане 26 октября

АСТАНА, 25 окт — Sputnik. Синоптики опубликовали прогноз погоды на субботу 26 октября.

Сейчас в Олбани: +10° 2 м/с 57% 759 мм рт. ст. +9°
Источник: Sputnik.kz

В Акмолинской области ожидается туман.

В Актюбинской области ожидается туман.

В Алматинской области ожидается восточный ветер порывы 15−20 м/с. г. Конаев: 26 октября ветер восточный днем порывы 15−20 м/с.

В Атырауской области ожидается туман. г. Атырау: 26 октября временами ожидается туман.

В Жамбылской области ожидается туман. 26—27 октября ветер юго-западный с переходом на юго-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20 м/с, 26 октября утром и днем порывы 23−28 м/с. г. Тараз: 26—27 октября ночью и утром ожидается туман. 26 октября ветер юго-западный днем порывы 15−20 м/с.

В Западно-Казахстанской области ожидается туман. г. Уральск: 26 октября ночью и утром ожидается туман.

В Карагандинской области ожидается туман.

В Костанайской области ожидается гололед, туман.

В Кызылординской области ожидается ветер юго-западный днем на востоке области 15−20 м/с.

В Мангистауской области ожидается сильный дождь. На северо-востоке области ожидается туман.

В Северо-Казахстанской области ожидается туман. г. Петропавловск: 26 октября ночью и утром ожидается туман.

В Туркестанской области ожидаются сильный дождь, гроза. Ночью и утром в горных районах области туман. Ветер северо-восточный на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15−20 м/с. г. Туркестан.: 26 октября ночью и утром ожидается гроза. Ветер северо-восточный порывы 15−20 м/с.

В Алматы переменная облачность, днем дождь. Ветер восточный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью 6−8, днем 15−17 тепла.

В Шымкенте переменная облачность, временами дождь. Ветер северо-восточный 8−13, временами порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 6−8, днем 12−14 тепла.

В Астане переменная облачность, временами дождь. Ветер юго-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 3−5, днем 8−10 тепла.