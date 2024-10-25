Какая погода будет в Казахстане 26 октября

В Жамбылской области ожидается туман. 26—27 октября ветер юго-западный с переходом на юго-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20 м/с, 26 октября утром и днем порывы 23−28 м/с. г. Тараз: 26—27 октября ночью и утром ожидается туман. 26 октября ветер юго-западный днем порывы 15−20 м/с.