Дорожные работы осложнили проезд на въезде в Ростов со стороны Чалтыря

К вечеру 25 октября на въезде в Ростов-на-Дону со стороны Чалтыря осложнилось движение транспорта. Причина — дорожные работы. По крайней мере, так указано на электронных интернет-картах.
Около 18 часов вечера протяженность затора со стороны Чалтыря составляет 3 км. Машины стоят также во встречном направлении на улице Таганрогской и на Малиновского, там глухая сейчас глухая пробка.
Общая дорожная обстановка по Ростове-на-Дону оценивается в 8 баллов. Пробки также наблюдаются в центре донской столицы, на проспекте Михаила Нагибина, на улицах Вавилова и Нансена, а также других участках улиц.