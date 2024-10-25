На лунах Сатурна и Юпитера предложили искать бактерии-термофилы

«Мы обнаружили некоторых из этих бактерий также и в слоях льда, расположенных на глубине в 3,6 тыс. метров от поверхности Антарктиды. Их открытие является однозначным свидетельством, что термофильные бактерии могут попадать в прослойки льда из подледных водоемов, то есть они не попали туда случайно и не являются загрязнителем. Следы таких микробов можно будет обнаружить на других мирах и однозначно отличить от потенциальных земных загрязнителей при помощи современных технологий секвенирования ДНК», — подытожил Булат.