На лунах Сатурна и Юпитера предложили искать бактерии-термофилы

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Разработчикам межпланетных миссий, которые будут отправлены на Европу и Энцелад, потенциально обитаемые луны Юпитера и Сатурна, следует сосредоточить усилия на поисках в выбросах их гейзеров и отложениях льда бактерий-экстремофилов, как наиболее вероятных представителей внеземной жизни. Такое мнение выразил заведующий лабораторией криоастробиологии Петербургского института ядерной физики (Гатчина) Сергей Булат на XV Московском симпозиуме по исследованиям Солнечной системы.
«Нам следует сосредоточить усилия на поисках следов существования термофильных бактерий в льдах Энцелада и Европы. Как и в случае с озером Восток в Антарктиде, на дне подледных океанов на этих лунах Сатурна и Юпитера могут присутствовать горячие источники, внутри которых будут жить микробы. Как показывают наши исследования, их клетки могут проникать в верхние слои подледного океана и даже попадать в выбросы гейзеров на этих мирах», — пояснил Булат.
Как отметил ученый, недавно российским и европейским ученым удалось обнаружить в ранее добытых образцах льда из подледного озера Восток сразу три ранее неизвестных вида бактерий-термофилов, обитающих при «средневысоких» температурах окружающей среды. Эти микробы были обнаружены на глубине в 3,7 тыс. метров от поверхности ледового щита Антарктиды, у самой его кромки, где ледовый панцирь континента соприкасается с так называемым аккреционным льдом, возникшим в результате медленного «вымораживания» верхних прослоек воды в озере Восток.
«Мы обнаружили некоторых из этих бактерий также и в слоях льда, расположенных на глубине в 3,6 тыс. метров от поверхности Антарктиды. Их открытие является однозначным свидетельством, что термофильные бактерии могут попадать в прослойки льда из подледных водоемов, то есть они не попали туда случайно и не являются загрязнителем. Следы таких микробов можно будет обнаружить на других мирах и однозначно отличить от потенциальных земных загрязнителей при помощи современных технологий секвенирования ДНК», — подытожил Булат.
О потенциально обитаемых лунах планет-гигантов.
За последние несколько десятилетий астрономы обнаружили массу свидетельств, что на некоторых крупных лунах Юпитера и Сатурна, в том числе Европа, Энцелад и Ганимед, присутствует подледный океан, заполненный теплой водой. Проведенные исследователями замеры, в том числе при помощи зондов «Кассини», «Галилео» и Juno, указали на то, что в этих подледных водоемах сложились условия, потенциально способствующие образованию и поддержанию жизни.