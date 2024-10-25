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Запрещал видеться отец ребенка: В Ростове женщине вернули дочь, с которой она не общалась два года

Судебные приставы передали женщине ребенка, с которым она годами не могла увидеться.

Источник: Комсомольская правда

Судебные приставы передали жительнице Ростовской области дочь, с которой она не виделась два года. Отец малышки не давал женщине общаться с собственным ребенком. Об этом рассказали в пресс-службе ГУФССП по региону.

Дончанка не опустила руки и обратилась в Ворошиловский районный суд Ростова. Спустя время судья постановил передать ребенка матери.

Пролетарское районное отделение судебных приставов возбудило исполнительное производство. Отец девочки стал должником. Однако он не выполнил судебное решение и не вернул дочь ее матери. Вместо этого мужчина скрылся вместе ребенком.

Приставы завели разыскное дело в отношении должника и его дочери. Вскоре сотрудники установили их местонахождение.

— В присутствии представителей органов опеки и попечительства, а также детского психолога ребенок был передан матери. Угрозы жизни и здоровью ребенку нет. Решение суда исполнено, — рассказали в пресс-службе.

Мать девочки поблагодарила сотрудников.

— Ребенок был мне передан, за что я очень благодарна сотрудникам службы судебных приставов!