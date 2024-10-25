Кардиолог указала на вред недосыпа для сердца и сосудов

Врач-кардиолог Наталия Золотарева рассказала о негативном влиянии недосыпа на сердечно-сосудистую систему. В беседе с Life.ru специалист отметила, что пятичасовой сон приводит к накоплению недосыпа и хронической усталости, на восстановление которой может уйти до трёх недель дополнительного сна.
Во время ночного отдыха меняются фазы сна: медленный, быстрый сон и сон со сновидениями. Медленные стадии отвечают за восстановление физических ресурсов, расслабление мускулатуры, секрецию гормонов, замедление сердечного ритма, а также за снижение артериального давления. Мозг в это время обрабатывает полученную за день информацию и формирует долговременную память.
В случае недостатка сна происходит нарушение обмена веществ и эндокринных функций. Это провоцирует повышение артериального давления, увеличение уровня цитокинов, способствующих воспалению. В результате повышается риск развития ишемической болезни сердца и атеросклероза.
Также недостаток глубокого сна может привести к нарушению выработки гормонов, таких как грелин и лептин, и это приводит к проблемам с обменом глюкозы и повышает риск метаболического синдрома.
Недостаток сна на фоне сонного апноэ тоже негативно отражается на здоровье. Если человек спит достаточное количество часов, но постоянно храпит с остановками дыхания, сон становится прерывистым и некачественным, при каждой остановке дыхания идет мощный выброс адреналина, что чревато развитием артериальной гипертензии, мерцательной аритмии, инфарктов и инсультов.
Золотарева подчеркнула важность соблюдения правил гигиены сна. Так, она призвала избегать алкоголя и кофеина перед сном, ограничить курение, последний приём пищи завершать за 2−2,5 часа до сна, а также за два часа до сна отказаться от просмотра новостей и ограничить использование гаджетов.
Кроме того, условия для сна должны быть комфортными: в комнате должно быть прохладно, в осенне-зимний период стоит использовать увлажнитель воздуха. При наличии хронических проблем со сном следует быть внимательным к себе, регулярно проходить осмотр у кардиолога и проверять свое здоровье.