Кардиолог указала на вред недосыпа для сердца и сосудов

Кроме того, условия для сна должны быть комфортными: в комнате должно быть прохладно, в осенне-зимний период стоит использовать увлажнитель воздуха. При наличии хронических проблем со сном следует быть внимательным к себе, регулярно проходить осмотр у кардиолога и проверять свое здоровье.