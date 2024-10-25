Каждый четвертый рубль из бюджета Ростовской области идет на систему образования

На 11-м заседании Законодательного собрания Ростовской области темой «Правительственного часа» стало обсуждение развития системы образования на Дону.
КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРТЫЙ РУБЛЬ — НА ОБРАЗОВАНИЕ.
С докладом на эту тему выступила региональный министр общего и профессионального образования Тамара Шевченко. Она отметила, что донская система образования входит в пятерку лучших в стране.
Сейчас в области работает 1314 детских садов, 1140 школ, 331 учреждения дополнительного образования и 127 учебных заведений среднего профессионального образования.
В 2024 году завершится пятилетний период реализации национальных проектов, в ходе которого были построены, отремонтированы и оснащены современным оборудованием образовательные учреждения. После этого, в 2025 году начнется реализация нового этапа нацпроекта.
Для подготовки к предстоящему этапу был проведен мониторинг состояния образовательной системы региона. По итогам анализа выделены четыре ключевых направления работы: развитие инфраструктуры, поддержка существующей сети образовательных учреждений, материально-техническое обеспечение образовательного процесса и кадровое обеспечение.
— Уже в текущем году приоритетным расходом областного бюджета является именно сфера образования. Каждый четвертый рубль областного бюджета идет на образование, — сказал спикер донского парламента Александр Ищенко.
ЗА ТРИ ГОДА ОТРЕМОНТИРУЮТ 144 ШКОЛЫ.
Сейчас, по его словам, Заксобрание вместе губернатором, правительством области ведет обсуждение основы бюджетной политики на следующие три года. И, прежде всего, на 2025 год.
— Нам необходимо так спроектировать бюджетные расходы, чтобы они в наибольшей степени решали задачи именно развития системы образования. Это вопросы и капитального характера, это вопросы модернизации существующих школ и учреждений дополнительного образования, это вопросы методики преподавания, это вопросы зарплат педагогов. То есть это целый комплекс зада, который мы обсуждаем в преддверии принятия областного бюджета на ближайшую трехлетку, — отметил председатель Заксобрания.
Одной из основных задач в сфере образования, на сегодняшний день, является обеспечение доступности школ и детских садов для людей. Важно, чтобы эти учреждения были в хорошем состоянии и соответствовали современным стандартам.
— Из областного бюджета за последние три года выделены средства на капитальный ремонт 144 школ. Из них 86 школ уже капитально отремонтированы, и до конца года еще на 20 объектах будет завершен капитальный ремонт, — сказал Александр Ищенко. — Но нам необходимо не только ремонтировать школы, нам, конечно же, надо строить новые школы там, где они нужны , там, где есть потребность в большем количестве школьных мест.
БУДУТ И РЕМОНТИРОВАТЬ, И СТРОИТЬ НОВЫЕ.
Помимо этого, продолжил спикер парламента, важно не только ремонтировать и строить школы, но и создавать комфортные условия для детей.
— Комплексная задача для всех органов власти, которые причастны к системе образования, обеспечить гармоничное сочетание разных факторов развития наших школ, детских садов и других образовательных учреждений. Еще одной ключевой задачей, по его словам, является кадровая обеспеченность сферы образования, — отметил Александр Ищенко.
Еще одна задача властей — кадровое обеспечение учебных заведений. К тому же надо грамотно распределить нагрузку среди учителей.
— Год от года меняется демографическое соотношение между учениками младших классов и старшеклассников, и безусловно это требует изменений в системе образования. Эти задачи, конечно же, тоже находятся в центре внимания, прежде всего, профильного министерства образования, но и депутаты Законодательного Собрания работают в этом направлении, исходя из той информации, которую получают в своих избирательных округах, — сказал спикер донского парламента.
БУДУТ УЧИТЫВАТЬ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ.
Заместитель председателя Заксобрания области — председатель комитета по образованию Светлана Мананкина, выступая в рамках «Правительственного часа» от фракции «Единая Россия» в донском парламенте, подчеркнула важность расширения планов по развитию системы образования в регионе с учетом демографических вызовов.
Она отметила, что эти планы должны выходить за пределы традиционного трехлетнего бюджетного цикла. Вице-спикер подчеркнула необходимость выработки стратегии как минимум на среднесрочный период до 2030 года, а при возможности — и на долгосрочный срок до 2036 года.
— Для региональной системы образования оба тренда, и сокращение численности детей дошкольного и школьного возраста, и увеличение количества молодых людей студенческого возраста, не только серьезный риск, но и новые возможности, для реализации которых, мы убеждены, необходима стратегия, — отметила Светлана Манакина. — Кластеризация объектов общего и дополнительного образования позволит нивелировать негативные последствия сокращения числа детей в возрасте до 16 лет. Помимо этого, такой подход позволит достичь оптимального баланса в соотношении числа педагогов и руководящих работников школ.
— Учитывая, что меняется структура обучающихся, структура преподавателей, разная потребность есть в городах, разная потребность и в сельских территориях. Но совершенно точно, что к проблеме нужно подходить избирательно и очень творчески. Дело в том, что нужно думать не только о том периоде, когда мы будем падать с точки зрения демографии, — сказал губернатор Ростовской области Василий Голубев. — Нужно обязательно иметь ввиду то, что мы всё равно будем расти. И к этому нужно двигаться. Эта задача поставлена Президентом нашей страны на уровне государства, поэтому всё должно быть предусмотрено.
СТРОИТЬ БОЛЬШЕ МОДУЛЬНЫХ ШКОЛ.
Помимо этого, Светлана Мананкина обратила внимание на необходимость масштабирования практики установки модульных школ. Особенно — в сельской местности, где регистрируется стабильный отток населения. Она предложила на базе Региональной корпорации развития создать типовые дизайн-проекты зданий школ.
— К примеру, сегодня 450 донских школ не имеет актовых залов. Это вполне может модульная пристройка. Более 70 школ не имеют спортивных залов — тоже решение вполне посильное модульным зданиям, — отметила вице-спикер донского парламента.
Светлана Мананкина также затронула вопрос потери молодых специалистов, уезжающих в другие регионы. Как считает депутат, конкуренция между регионами за квалифицированные кадры будет лишь усиливаться. Для того чтобы успешно вести эту борьбу, необходимо постепенно увеличивать контрольные цифры приема как в средних профессиональных образовательных учреждениях, так и в вузах. Важно, чтобы объем и структура бюджетных мест соответствовали нуждам региона в кадрах.
Чтобы справиться с нехваткой кадров в образовательной сфере, Светлана Мананкина подчеркнула необходимость продолжать улучшать систему оплаты труда учителей. Среди этих мер: установление уровня оклада не ниже минимального размера оплаты труда, гарантированные доплаты педагогам за наставничество и методическую помощь, а также увеличение выплат за классное руководство до 10 тысяч рублей в школах городов с населением свыше 100 тысяч человек.
— Депутаты фракции «Единая Россия» сделают все возможное, чтобы вместе с Губернатором Ростовской области, региональным Правительством конвертировать современные вызовы в новые возможности для дальнейшего развития донской системы образования, — резюмировала Светлана Мананкина.
Подводя итоги «Правительственного часа», спикер донского парламента Александр Ищенко подчеркнул, что областное министерство образования осуществляет тщательно продуманную и адекватную политику. Она включает в себя как поддержку работающих образовательных учреждений по месту жительства учащихся, так и развитие существующей системы образовательных организаций.
ВСЕ ДЕТИ В СЕМЬЕ РАВНЫ.
Также, во время заседания донского парламента, депутаты решили выйти на федеральный уровень с инициативой по улучшению законодательства, касающегося социальной поддержки членов семьи участников специальной военной операции.
Это предложение связано с необходимостью устранения правовых коллизии, возникающих для семей участников СВО, где воспитываются дети от разных отцов. Сейчас по закону, если дети от предыдущего брака супруги участника СВО не были усыновлены, они не считаются членами его семьи и, соответственно, не имеют права на получение социальной помощи.
Из-за этого в одной семье один ребенок может получить преимущества, такие как место в детском саду, путевка в оздоровительный лагерь или возможность перейти с платного обучения на бесплатное, в то время как другой ребенок остается без этих мер поддержки.
— К нам обратились семьи участников СВО с просьбой разрешить данное противоречие, и мы направляем соответствующее обращение на федеральный уровень, — сказал Александр Ищенко. — У нас выстроена хорошая, работающая система в Совете Федерации и Государственной Думе. Надеюсь, коллеги нас поддержат с решением этого вопроса.
В своем письме депутаты предлагают внедрить в законодательство специальный порядок для признания детей супруги участников СВО от предыдущего брака, которые постоянно проживают и воспитываются в данной семье, в качестве членов семьи. Это даст им право на получение социальной помощи.
ЕЩЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ СВО.
Также парламентарии внесли изменения в областной закон о соцподдержке членов семей участников СВО. В нем они расширили список получателей льгот на оплату коммунальных услуг.
С 1 января 2025 года семьи участников СВО будут получать компенсацию в размере 50% на оплату жилищно-коммунальных услуг, а также взносов на капитальный ремонт в многоквартирных домах.
— На каждом заседании Законодательного Собрания в том или ином объеме мы решаем задачи, связанные с поддержкой участников специальной военной операции и членов их семей, — сказал Александр Ищенко. — В данный момент мы в число получателей 50 процентной компенсации за оплату жилищно-коммунальных услуг и взносов на капитальный ремонт включаем такую категорию как военнослужащие войск Национальной гвардии. Считаем, что это важное социальное дополнение к уже установленному областным законодательством перечню мер поддержки участников СВО. Данную работу мы будем продолжать.
РЯД СОЦВЫПЛАТ ПРОИНДЕКСИРУЮТ.
Помимо этого, донские депутаты приняли новые областные законы, благодаря которым в Ростовской области пройдет индексация ряда выплат и социальных пособий для семей с детьми.
Так, с 1 октября произойдет индексация ежемесячного денежных выплат для приемных родителей. Оно теперь составит 10 379 рублей. Также будет увеличено дополнительное ежемесячное пособие для тех, кто берет на воспитание второго и последующих детей в приемные семьи.
Повышение коснется выплат за особые условия труда приемных родителей, проживания в сельской местности, а также за воспитание детей, не достигших трехлетнего возраста, детей с инвалидностью или с ограниченными возможностями здоровья.
— Таким образом, мы индексируем целый блок выплат, связанных с приемными семьями и с семьями, которые воспитывают детей-инвалидов. Причем, делаем это с 1 октября текущего года, — сказал Александр Ищенко. — Это три пособия на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по которым будем производить перерасчет с 1 января 2024 года.
Это касается пособий для детей, переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей, а также для сирот, продолжающих обучение после 18 лет и не находящихся на государственном обеспечении. Кроме того, увеличится ежемесячная денежная выплата на содержание ребенка в приемной семье.