Каждый четвертый рубль из бюджета Ростовской области идет на систему образования

— Учитывая, что меняется структура обучающихся, структура преподавателей, разная потребность есть в городах, разная потребность и в сельских территориях. Но совершенно точно, что к проблеме нужно подходить избирательно и очень творчески. Дело в том, что нужно думать не только о том периоде, когда мы будем падать с точки зрения демографии, — сказал губернатор Ростовской области Василий Голубев. — Нужно обязательно иметь ввиду то, что мы всё равно будем расти. И к этому нужно двигаться. Эта задача поставлена Президентом нашей страны на уровне государства, поэтому всё должно быть предусмотрено.