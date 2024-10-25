Резервные деньги из бюджета Ростовской области направят на повышение зарплат бюджетников

— Кроме того, если говорить о крупных дополнительных расходах областного бюджета, 210 млн выделяется на увеличение расходов на переселение граждан из аварийного жилья, — сказал спикер областного парламента. — Эта тема по решению губернатора также является одним из приоритетов в работе Правительства области.