Резервные деньги из бюджета Ростовской области направят на повышение зарплат бюджетников

На 11-м заседании Законодательного собрания Ростовской области депутаты утвердили третьи изменения в региональный бюджет на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.
ПЛЮС ТРИ МЛРД РУБЛЕЙ.
— В областную казну дополнительно поступят три миллиарда рублей, из них 1,8 миллиардов рублей — это прибавка собственных доходов областного бюджета. И, кстати говоря, именно такая сумма, 1,8 миллиардов рублей, распределяется из резерва на повышение заработных плат работников бюджетной сферы, — сказал спикер донского парламента Александр Ищенко.
В частности, речь идет об увеличении зарплат учителям, медработникам и работникам учреждений культуры.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА — ШКОЛАМ И ДЕТСКИМ САДАМ.
— Хочу особо обратить внимание на систему образования. Для увеличения заработных плат и обеспечения существующего уровня выплат выделяется около 1 млрд 55 млн рублей именно на систему образования: на школы и детские сады.
Это позволит до конца текущего года решить абсолютно все стоящие задачи в системе образования по индексации оплаты труда педагогов и по выплатам ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство.
Кроме того, дополнительно выделяется 155 млн рублей на завершение реконструкции Мариинской гимназии в Белокалитвинском районе. 155 млн рублей дополнительно пойдет на капитальный ремонт трех школ в Октябрьском районе, Волгодонске, Азовском районе.
Также почти 130 млн рублей будет выделено на дополнительные расходы, связанные с введением в эксплуатацию трех новых школ — двух в Левенцовском микрорайоне Ростова-на-Дону и одной в Азове.
— Это расходы, которые позволят и приобрести необходимые материалы, и сделать работу этих школ более комфортной, более обеспеченной, — заявил Александр Ищенко.
Кроме того, на противопожарные и антитеррористические мероприятия в муниципальных образовательных учреждениях запланировано выделение 113 млн рублей.
— Развитие сферы образования — это задача номер один для органов власти. Это часть широкой государственной работы по поддержке многодетных семей, семей, воспитывающих детей инвалидов, семей участников специальной военной операции. Данный приоритет будет сохраняться в нашем бюджете и в предстоящий трехлетний период, — отметил Александр Ищенко.
БОЛЕЕ 900 МЛН РУБЛЕЙ — НА ЛЕКАРСТВА.
Также почти 920 млн рублей будет выделено на программу льготного обеспечения дончан лекарственными средствами.
— Кроме того, если говорить о крупных дополнительных расходах областного бюджета, 210 млн выделяется на увеличение расходов на переселение граждан из аварийного жилья, — сказал спикер областного парламента. — Эта тема по решению губернатора также является одним из приоритетов в работе Правительства области.
Этот вопрос рассматривался на расширенных зданиях правительства области. За счет дополнительных расходов будет ускорено предоставление жилья тем, кто живет в аварийных домах.
Учитывая все изменения в областном бюджете, в этом году его доходы составляют 339,9 млрд рублей, а расходы — 363,4 млрд рублей.