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Минздрав озвучил причину запрета продажи «Роллтона» в Беларуси

Минздрав объяснил, почему «Роллтон» запретили продавать в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Минздрав объяснил запрет продажи «Роллтона» в Беларуси. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

По информации ведомства, под запретом оказалось картофельное пюре фасованное (сухое) с куриным вкусом, которое выпущено «Маревен Фуд Сэнтрал» (Россия). В указанной продукции были найдены бактерии группы кишечной палочки. Речь идет про колиформы.

В Минздраве уточнили, что указанный факт послужил основание для того, чтобы запретить ввоз и продажу всего ассортимента выпускаемой пищевой продукции «Маревен Фуд Сэнтрал», в том числе брендов «Роллтон», «БигБон», «Петра» и других.

Ранее Госстандарт запретил продавать в Беларуси популярную томатную пасту из России.

Тем временем в Минске легендарный универсам «Центральный» снова выставили на продажу.

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