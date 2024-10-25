Минздрав озвучил причину запрета продажи «Роллтона» в Беларуси

В Минздраве уточнили, что указанный факт послужил основание для того, чтобы запретить ввоз и продажу всего ассортимента выпускаемой пищевой продукции «Маревен Фуд Сэнтрал», в том числе брендов «Роллтон», «БигБон», «Петра» и других.