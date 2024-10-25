Минздрав озвучил причину запрета продажи «Роллтона» в Беларуси

Минздрав объяснил запрет продажи «Роллтона» в Беларуси. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
По информации ведомства, под запретом оказалось картофельное пюре фасованное (сухое) с куриным вкусом, которое выпущено «Маревен Фуд Сэнтрал» (Россия). В указанной продукции были найдены бактерии группы кишечной палочки. Речь идет про колиформы.
В Минздраве уточнили, что указанный факт послужил основание для того, чтобы запретить ввоз и продажу всего ассортимента выпускаемой пищевой продукции «Маревен Фуд Сэнтрал», в том числе брендов «Роллтон», «БигБон», «Петра» и других.
Ранее Госстандарт запретил продавать в Беларуси популярную томатную пасту из России.
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