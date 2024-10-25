ГАИ проведет по Башкирии последние в октябре выходные массовые проверки

В Башкирии 26 и 27 октября пройдут профилактические мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.
На грядущих выходных личный состав ГАИ усилят отдельным специализированным батальоном ДПС, а также сотрудниками МВД. Проверки будут ориентированы на профилактику дорожно-транспортных происшествий, выявление и пресечение грубых нарушений правил дорожного движения, таких как пьяная езда и вождение без прав.
Сегодня ДПСники провели в Уфе массовые проверки водителей на улице Перспективная, а завтра они будут работать на Большой Шерстомойной.
Севастьянов напомнил, что о фактах грубого нарушения ПДД можно сообщить по телефону горячей линии МВД республики 8 (347) 279−32−92, а также в чат-бот региональной дорожной полиции @GIBDDRB_02bot.
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