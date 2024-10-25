Стиви Никс рассказала, почему Линдси Бакингема уволили из Fleetwood Mac

«Я общалась с Линдси так долго, как могла. Нельзя сказать, что я не давала ему более 300 миллионов шансов», — поделилась певица в беседе с Rolling Stone. По словам Никс, музыкант не был любезен ни с кем, включая Гарри Стайлса на благотворительном концерте организации MusiCares в 2018-м. Тогда она и приняла решение попросить его уйти из Fleetwood Mac.