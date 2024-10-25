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В Каменском районе восстановили дорогу после вмешательства прокуратуры

В Ростовской области отремонтировали дорогу после вмешательства прокуратуры.

Источник: Комсомольская правда

В Каменском районе восстановили дорогу после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили на сайте регионального ведомства 25 октября.

Согласно опубликованной информации, в станице Калитвенской на улице Кирова дорога не соответствовала нормам. Покрытие имело ямы и выбоины, что создавало риск ДТП. Однако местные власти не спешили решать этот вопрос. Прокуратура провела проверку и направила в суд иск.

— Судом требования прокурора удовлетворены. В настоящее время дорога отремонтирована, — говорится в сообщении ведомства.