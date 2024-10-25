В Каменском районе восстановили дорогу после вмешательства прокуратуры

Согласно опубликованной информации, в станице Калитвенской на улице Кирова дорога не соответствовала нормам. Покрытие имело ямы и выбоины, что создавало риск ДТП. Однако местные власти не спешили решать этот вопрос. Прокуратура провела проверку и направила в суд иск.