«Я — начинающий фотограф, перейдите по ссылке и посмотрите мое портфолио». Милиция предупредила белорусов о мошенниках, которые предлагают бесплатные фотосессии

В милиции обратили внимание на то, что для того, чтобы заинтересовать клиента, мошенники предлагают ознакомиться с портфолио, прикрепив «ссылку» к сообщению с фотоработами. Перейдя по указанной ссылке, жители Минска теряют доступ к своим аккаунтам в мессенджере. Кроме того, они становятся участниками спам-рассылки, которую устраивают аферисты, так как у них есть полный доступ к учетной записи.