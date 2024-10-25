«Я — начинающий фотограф, перейдите по ссылке и посмотрите мое портфолио». Милиция предупредила белорусов о мошенниках, которые предлагают бесплатные фотосессии

Милиция сказала белорусам о новом мошенничестве с бесплатными фотосессиями. Подробности озвучили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
В сообщении сказано, что мошенники начали использовать новую схему обмана в соцсетях. Так, аферисты отправляют сообщения от имени якобы «начинающих фотографов» и предлагают бесплатные фотосессии.
«Я — начинающий фотограф, перейдите по ссылке и посмотрите мое портфолио…», — говорится в сообщении.
В милиции обратили внимание на то, что для того, чтобы заинтересовать клиента, мошенники предлагают ознакомиться с портфолио, прикрепив «ссылку» к сообщению с фотоработами. Перейдя по указанной ссылке, жители Минска теряют доступ к своим аккаунтам в мессенджере. Кроме того, они становятся участниками спам-рассылки, которую устраивают аферисты, так как у них есть полный доступ к учетной записи.
Кстати, мошенники могут угрожать белорусам рассылкой опасных файлов с вопросом «Это ты на фото?».
Тем временем мошенники могут воровать у белорусов аккаунты в Telegram по новой схеме.
Ранее Минздрав озвучил причину запрета продажи «Роллтона» в Беларуси.