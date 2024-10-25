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«Я — начинающий фотограф, перейдите по ссылке и посмотрите мое портфолио». Милиция предупредила белорусов о мошенниках, которые предлагают бесплатные фотосессии

Милиция сказала белорусам о новом мошенничестве с бесплатными фотосессиями.

Источник: Комсомольская правда

Милиция сказала белорусам о новом мошенничестве с бесплатными фотосессиями. Подробности озвучили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

В сообщении сказано, что мошенники начали использовать новую схему обмана в соцсетях. Так, аферисты отправляют сообщения от имени якобы «начинающих фотографов» и предлагают бесплатные фотосессии.

«Я — начинающий фотограф, перейдите по ссылке и посмотрите мое портфолио…», — говорится в сообщении.

В милиции обратили внимание на то, что для того, чтобы заинтересовать клиента, мошенники предлагают ознакомиться с портфолио, прикрепив «ссылку» к сообщению с фотоработами. Перейдя по указанной ссылке, жители Минска теряют доступ к своим аккаунтам в мессенджере. Кроме того, они становятся участниками спам-рассылки, которую устраивают аферисты, так как у них есть полный доступ к учетной записи.

Кстати, мошенники могут угрожать белорусам рассылкой опасных файлов с вопросом «Это ты на фото?».

Тем временем мошенники могут воровать у белорусов аккаунты в Telegram по новой схеме.

Ранее Минздрав озвучил причину запрета продажи «Роллтона» в Беларуси.