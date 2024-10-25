Шесть человек пострадали в результате нападения петербуржца в супермаркете

~Вооруженный двумя кухонными ножами~ 44-летний Юрий Артемьев накинулся на покупателей в петербургском гипермаркете «Окей» около 11:40 утра 25 октября. Он живет неподалеку, на том же проспекте Космонавтов, магазин находится в нескольких минутах ходьбы от дома мужчины. По словам местных, Артемьев часто заглядывал сюда за крепким спиртным и даже предлагал у входа случайным людям выпить вместе. В этот день он пришел в «Окей» и сначала стал бросаться бутылками.